

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز این هفته وارش نوشهر ۲ بر یک ملوان بندر انزلی را شکست داد.

همچنین تیم‌های پالایش گاز ایلام و آوای تهران به تساوی بدون کل رسیدند.

دو مسابقه دیگر این هفته ۱۲ آبان برگزار می‌شود که طبق برنامه گل گهر سیرجان میزبان پرسپولیس صدرنشین است و استقلال در تهران با ایستای البرز مسابقه می‌دهد.

مسابقه خاتون بم با سپاهان اصفهان با توجه به حضور خاتون در لیگ قهرمانان آسیا به تعویق افتاده است.

در جدول رده بندی پرسپولیس با ۱۵ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های خاتون بم با ۱۱ امتیاز و سپاهان اصفهان با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند.