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تیم بسکتبال بانوان سپاهان در هفته نخست لیگ برتر مقابل پالایش نفت آبادان شکست خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزاصفهان؛ تیم بسکتبال بانوان سپاهان در چهارچوب هفته نخست لیگ برتر بسکتبال پالایش نفت آبادان بود.
در کوارتر نخست پالایش نفت با نتیجه ۲۴ بر ۸ به پیروزی رسید، تیم مهمان در کوارتر دوم نیز نتیجه ۲۰ بر ۱۲ برنده شد.
در کوارتر سوم سپاهان با نتیجه ۲۸ بر ۷ شکست خورد و در کوارتر پایانی پالایش نفت نتیجه ۲۱ بر ۱۱ و در پایان بازی با نتیجه ۹۳ بر ۳۸ سپاهان را شکست داد.
به این ترتیب طلایی پوش سپاهان در گام نخست لیگ برتر بسکتبال بانوان شکست سنگینی را تجربه کردند و باید خود را دیدار هفته دوم آماده کنند.