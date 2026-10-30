رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از بررسی اولیه و تشکیل پرونده قضایی در پی فوت دختر سه‌ساله بر اثر عقرب‌گزیدگی در شهرستان قلعه‌گنج خبر داد و گفت: بررسی ابعاد این حادثه با جدیت ادامه دارد تا حقی از خانواده‌ای متوفی ضایع نشود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از بررسی اولیه و تشکیل پرونده قضایی در پی فوت دختر سه‌ساله بر اثر عقرب‌گزیدگی در شهرستان قلعه‌گنج خبر داد و گفت: بررسی ابعاد این حادثه با جدیت ادامه دارد تا حقی از خانواده ای متوفی ضایع نشود.

دکتر خیرخواه با تسلیت به خانواده داغدار این کودک و ابراز همدردی با آنان گفت: بعد از وقوع این حادثه ابتدا از مراکز درمانی مربوط بازدید و شخصا در منزل خانواده داغدار آیلین حضور پیدا کردم و از خانواده دلجویی شد.

او افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، راننده آمبولانس می‌توانست به شکل دیگری عمل کند و مسیر متفاوتی را برای انتقال بیمار انتخاب کند؛ از این رو راننده در حال حاضر تعلیق شده و پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تأکید کرد: موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌کنیم و پس از برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی، نتایج بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید تا حقی از خانواده متوفی ضایع نشود.

دکتر خیرخواه با اشاره به آمار عقرب‌گزیدگی در جنوب کرمان گفت: در شش‌ماهه نخست امسال چهار هزار و ۵۰۰ مورد عقرب‌گزیدگی در جنوب کرمان ثبت شده که بیش از هزار مورد آن مربوط به شهرستان قلعه‌گنج بوده است.

او پراکندگی جمعیت، گستردگی مناطق و شرایط راه‌های ارتباطی را از چالش‌های ارائه خدمات اورژانس در جنوب کرمان برشمرد و افزود: با وجود رعایت شاخص‌های حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی و بهداشت، شرایط جغرافیایی و پراکندگی جمعیت مشکلاتی را در ارائه خدمات ایجاد کرده است.

او ادامه داد: با همکاری رئیس سازمان اورژانس کشور، اصلاح شاخص‌های خدمات اورژانسی و افزایش پوشش مناطق پراکنده را دنبال می‌کنیم تا مردم در مناطق دورافتاده سریع‌تر به خدمات فوریت‌های پزشکی دسترسی پیدا کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت همچنین با اشاره به فاصله‌های طولانی محل وقوع حوادث تا مراکز درمانی اظهار داشت: در برخی مناطق فاصله تا بیمارستان به حدود ۹۰ کیلومتر و فاصله تا مرکز درمانی به حدود ۱۵۰ کیلومتر می‌رسد. در این محدوده سه مرکز درمانی وجود دارد که به‌جز درمانگاه رمشک، با توجه به شرایط جمعیتی به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت نمی‌کنند.

دکتر خیرخواه افزود: این موضوعات را در شورای گسترش پیگیری و با بررسی شرایط منطقه برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخی نباشیم.