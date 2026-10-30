رحمان عموزاد دلاور مازندرانی با برتری مقابل کشتی گیر بلغاری، گردن آویز نشان برنز جهان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دیدار‌های فینال و رده بندی روز اول رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، عصر امروز جمعه ۸ آبان در دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد دلاور مازندرانی با برتری مقابل کشتی گیر بلغاری، گردن آویز نشان برنز جهان شد.

در مسابقات وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله داستانبک از قزاقستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد.

عموزاد در این مرحله مقابل شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.