مشق غیرت در مکتب فهمیدهها؛ شهدای دانشآموز نماد شجاعت و ایثار در دفاع مقدس
هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، نماد نسلی است که دفتر و مدرسه را به سنگر غیرت پیوند زد. بیش از هزار دانشآموز شهید استان و ۳۶ هزار دانشآموز شهید کشور، گواه ایثار این نسل در دفاع مقدس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشتم آبانماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان «روز نوجوان و بسیج دانشآموزی» نامگذاری شده است. این مناسبت به یاد شهادت شهید محمدحسین فهمیده، نوجوان بسیجی اهل قم، تعیین شده که در نخستین ماههای جنگ تحمیلی، با ایثاری بینظیر نام خود را در تاریخ دفاع مقدس جاودانه ساخت. محمدحسین فهمیده ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۶ در محله پامنار قم متولد شد. در آغاز جنگ تحمیلی بدون اطلاع خانواده به جبهه خرمشهر رفت. در هشتم آبان ۱۳۵۹، هنگامی که نیروهای بعثی با چند تانک رزمندگان اسلام را در محاصره قرار داده بودند، دوستش محمدرضا شمس زخمی شد. فهمیده او را با سختی به پشت خط رساند و سپس با بستن چند نارنجک به کمر خود، زیر یکی از تانکهای دشمن رفت و آن را منهدم کرد. این اقدام شجاعانه پیشروی دشمن را متوقف ساخت و او خود به شهادت رسید. حضرت امام خمینی (ره) درباره این نوجوان فرمودند: «رهبر ما آن طفل سیزدهسالهای است که با قلب کوچک خود، که ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگتر است، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم ساخت.» آمارهای رسمی نشان میدهد که در طول هشت سال دفاع مقدس، حدود ۳۶ هزار دانشآموز از سراسر کشور به شهادت رسیدند و بیش از ۵۵۰ هزار دانشآموز به جبههها اعزام شدند. در بسیاری از استانها نیز تعداد شهدای دانشآموز از مرز هزار نفر فراتر رفته است. این ارقام گواه آن است که نسل نوجوان آن روزگار بیش از بسیاری از اقشار دیگر احساس مسئولیت کرد و دفتر درس را با سنگر دفاع یکی دانست. هر سال در چنین روزی، مدارس، مراکز فرهنگی و بسیج دانشآموزی با برگزاری برنامههای گوناگون، از تجدید میثاق با آرمانهای شهدا گرفته تا مسابقات فرهنگی و دیدار با خانوادههای معظم شهدا، یاد و خاطره این نسل ایثارگر را زنده نگه میدارند. هشتم آبان فرصتی است تا نسل امروز با بازخوانی حماسه فهمیدهها، مشق غیرت، مسئولیتپذیری و عشق به میهن را در عرصههای علم، فرهنگ و خدمت به کشور ادامه دهد.