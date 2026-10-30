مشق غیرت در مکتب فهمیده‌ها؛ شهدای دانش‌آموز نماد شجاعت و ایثار در دفاع مقدس

هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، نماد نسلی است که دفتر و مدرسه را به سنگر غیرت پیوند زد. بیش از هزار دانش‌آموز شهید استان و ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید کشور، گواه ایثار این نسل در دفاع مقدس است.