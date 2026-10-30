به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته افزود: تحمیل جنگ ۱۲ روزه، شبه‌ کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ تمام‌عیار رمضان در اسفندماه ۱۴۰۴، از جمله اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی افزود: جنگ تحمیلی رمضان، در نوع خود مهم‌ترین طرح آمریکا بود که با هدف سرنگونی نظام اسلامی و تجزیه کشور طراحی و اجرا شد؛ اما با عنایات الهی، هدایت‌های امام شهید، مدیریت هوشمندانه رهبر عزیز، حضور حماسی و دشمن‌شکن مردم و دلاورمردی نیروهای مسلح، این توطئه با شکست مواجه شد و ایران اسلامی به‌عنوان قدرت چهارم جهان ظهور کرد.

خطیب جمعه رباط‌کریم با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: مردم مقاوم و مجاهد ایران اسلامی در این روز، بار دیگر بر عزم راسخ خود برای مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌های آمریکا تأکید خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ترابی همچنین با اشاره به نتایج انتخابات اسرائیل عنوان کرد: نتایج این انتخابات از شکست بزرگ نتانیاهو و ائتلاف وی حکایت دارد و همین سرنوشت می‌تواند در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده کنگره آمریکا برای ترامپ و متحدان جمهوری‌خواه او نیز تکرار شود.

او افزود: نتایج انتخابات اسرائیل نشان داد که جایگاه نتانیاهو در مقایسه با دوران پیش از جنگ منطقه‌ای، به‌شدت تضعیف شده و با افول مواجه شده است.

امام جمعه رباط‌کریم دربخش دیگری با اشاره به پیامدهای اقتصادی تحولات منطقه‌ای برای آمریکا گفت: بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و به‌تبع آن، افزایش بهای کالاها و خدمات در آمریکا، موقعیت ترامپ و جمهوری‌خواهان را به‌شدت تضعیف و متزلزل کرده است .