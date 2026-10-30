به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار از قلع‌وقمع یک واحد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

حمید کریمی گفت: این اقدام در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و پس از انجام اقدامات و هماهنگی‌های قانونی انجام شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی به‌عنوان بستر تولید و تأمین امنیت غذایی افزود: صیانت از زمین‌های زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی فریدونکنار ادامه داد: این اقدامات با هدف جلوگیری از گسترش تغییر کاربری غیرمجاز، حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی و حراست از ظرفیت‌های تولیدی شهرستان انجام می‌شود و پایش و برخورد قانونی با تخلفات در این حوزه ادامه خواهد داشت.

کریمی از شهروندان خواست پیش از هرگونه احداث بنا، دیوارکشی، تفکیک یا اقدام منجر به تغییر کاربری در اراضی کشاورزی، مجوز‌های قانونی لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند.