به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، به مناسبت ایام فاطمیه و در آستانه ۱۳ ابان روز استکبار ستیزی، نخستین نماز جمعه بزرگترین روستای بخش دودانگه ساری در روستای سنگده برگزار شد.

خطیب نخستین نماز جمعه سنگده در خطبه‌های نماز با اشاره به زمزمه‌های مذاکره با شیطان بزرگ گفت: کسی که بجای اعتماد به وعده خدای قادر، به آمریکا و دشمن خدا اعتماد می‌کند، احمق است.

سهرانی با تاکید بر اینکه ما جنگ طلب نیستم و از آن نمی‌ترسیم و جنگ بلدیم، اضافه کرد: ما از مذاکره و از خائنین و منافقین بزدل ترسوی داخلی و وابسته به استکبار و شیطان بزرگ نگرانیم.

وی ضمن اشاره به قیمت بالای فروش نفت جمهوری اسلامی ایران، همچنین روند خوب پیشرف در صنایع تولیدی کشور افزود: با ابن وجود، چرا همچنان با افزایش بی رویه و سرسام آور قیمت‌ها در بازار و میادین و متعاقبا، تنگی و سختی معیشت آحاد مردم جامعه مواجه‌ایم، مگر آنکه توطئه همدستی بدخواهان ملت ولایی و نظام اسلامی با منافقین داخلی در راستای نیل اهداف شیطان بزرگ استکبارجهانی و صهیون خبیث باشد.