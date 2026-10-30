امام جمعه زاهدان با تأکید بر ضرورت تربیت نسل آگاه و انقلابی، علم‌آموزی، تهذیب نفس، تقویت مبانی دینی و خوداتکایی را از مهم‌ترین الزامات اقتدار ایران دانست و خواستار نقش‌آفرینی خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در پرورش نسل آینده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه زاهدان با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب به نخبگان علمی، مدال‌آوران دانش‌آموزی و دانشجویی و نخبگان ورزشی، اظهار کرد: این پیام‌ها حاوی درس‌ها و توصیه‌های مهمی است که باید به‌ویژه مورد توجه نسل جوان قرار گیرد.