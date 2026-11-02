به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضا عدالت‌مند رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کهگیلویه گفت: شهیدان دانش‌آموز، آنان که درس عشق را با خون نوشتند و معنا کردند، ۴۴۶ ستاره آسمانی این دیارند که به‌جای کیف، کتاب و قلم، کفن پوشیدند و به‌جای زنگ تفریح، زنگ شهادت را به گوش تاریخ نواختند.

عدالتمند از عموم مردم به ویژه خانواده‌های محترم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان، و مسئولان دعوت کرد تا در آیین بزرگداشت یادواره شهدای ۴۴۶ دانش‌آموز شرکت کنند.

وی ادامه داد: این آیین فردا سه‌شنبه، ۱۲ آبان‌ از ساعت ۱۷ در محل گلزار مطهر شهدای شهر دهدشت برگزار می‌شود.