دو معلم تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش ایلام برای هدایت و مربیگری تیم‌های ملی دوومیدانی دانش‌آموزی اعزامی به مسابقات جهانی ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «عباس فتحی» به‌عنوان سرمربی تیم و «نسرین سلیمانی» به‌عنوان مربی تیم دختران، برای حضور در اردوی آمادگی تیم‌های ملی دوومیدانی دانش‌آموزی دعوت به همکاری شدند.

این دو مربی ایلامی، دانش‌آموزان ورزشکار را در اردوی تدارکاتی اعزامی به مسابقات جهانی ژیمنازیاد ۲۰۲۶ برزیل هدایت و مربیگری خواهند کرد.

حضور مربیان ایلامی در کادر فنی تیم‌های ملی دانش‌آموزی، نشان‌دهنده ظرفیت ورزشی و توان مربیگری استان در عرصه‌های ملی است.