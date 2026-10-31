دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تولید ۱۶۵ هزار محتوای فرهنگی مرتبط با موضوع جوانی جمعیت در سال گذشته و شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: رایگان شدن سینما در روز ملی جمعیت با استقبال بی‌سابقه‌ای مواجه شد.

مهتاب رضیئی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به تلاش‌های ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: جمعیت یکی از مولفه‌های مهم برای تقویت و تحکیم خانواده و همچنین پایه‌های اقتدار یک میهن است و باوجود شرایط سخت، تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا در این عرصه تمام‌قد جلو برویم و کار‌هایی را تولید کنیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته و شش ماهه نخست امسال حدود ۱۶۵ هزار تولید محتوای فرهنگی در حوزه‌های فیلم کوتاه، فیلم بلند، پویانمایی، مستند، نمایشگاه‌ها، تولید کتاب، نشست‌های خبری، مشاوره‌ای و کارگاه‌های آموزشی داشته‌ایم، افزود: این تولید‌ها به صورت ریز موجود و در اختیار ستاد ملی جمعیت قرار گرفته است.

دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ، یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده را رایگان کردن سینما در روز ملی جمعیت برای خانواده‌هایی که سه فرزند و بیشتر دارند، عنوان کرد و گفت: این اقدام در راستای اجرایی‌سازی ماده ۲۵ قانون جوانی جمعیت صورت گرفت و در پنج سانس برای چهار فیلم در سراسر کشور، حدود ۱۶ هزار صندلی رزرو شد و خانواده‌ها به سینما تشریف بردند.

رضیئی با اشاره به استقبال پیش‌بینی‌نشده مردم گفت: در دو سه ساعت اول، ده هزار صندلی که در نظر گرفته بودیم پر شد و مجبور شدیم صندلی‌های بیشتری اختصاص دهیم. برخی خانواده‌ها تماس گرفتند و گفتند برای اولین بار است که به سینما می‌روند و حتی نمی‌توانستند با سامانه‌ها کار کنند؛ همکاران ما تلاش کردند خودشان به جای آنها با کد ملیشان صندلی‌ها را رزرو کنند.

وی از انجام پژوهشی بر روی این طرح خبر داد و گفت: پس از آن روز، با کد ملی افرادی که رزرو کرده بودند تماس گرفتیم و کار پژوهشی انجام دادیم. نتایج نشان داد ۶۴ درصد از مخاطبان به تاثیر این طرح در ایجاد نشاط خانواده اشاره کرده‌اند که دقیقا همان چیزی است که امروز دنبال آن هستیم؛ یعنی خانواده را کنار هم قرار دهیم و شرایطی ایجاد کنیم که خانواده با نشاط باشد.

رضیئی با اشاره به تبصره قانون جوانی جمعیت درباره نیم‌بها بودن بلیت سینما، خاطرنشان کرد: برای اجرایی‌سازی ماده ۲۵ و تکرار چنین طرح‌هایی، باید مطابق با بودجه سنواتی، بودجه‌ای در اختیار سازمان مربوطه قرار گیرد، چون سینما‌ها بخش خصوصی تلقی می‌شوند.

وی تاکید کرد: اگر قرار است کاری انجام دهیم که نشاط را به خانواده ببریم و هنر را در سبد خانواده قرار دهیم و کاری از جنس تکراری نباشد، تخصیص بودجه خاص می‌تواند به تکرار این طرح کمک کند.

دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همیشه می‌گوییم خانواده مهم است و مسئله جمعیت حیاتی است، اما آیا به اندازه‌ای که حرف اهمیت می‌زنیم، کنشگری، تخصیص بودجه و اهمیتی که باید به موضوع خانواده و جمعیت بدهیم وجود دارد؛ باید خودمان را با کشور‌های دیگر مقایسه کنیم و ببینیم چه درصدی از بودجه کشور را به موضوع خانواده و جمعیت اختصاص می‌دهند.

رضیئی در پایان تاکید کرد: کار فرهنگی بدون زیرساخت فرهنگی، بدون خرج کردن و بهره‌برداری‌های درست محقق نمی‌شود و اگر این مسئله برای ما مهم است، باید دریچه نگاهمان را به مسئله خانواده و جمعیت تغییر دهیم تا بتوانیم کار‌های اثرگذار، طولانی‌مدت و ماندگار انجام دهیم.