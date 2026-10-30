به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان گلاب‌پاش» فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایلام، گفت: دو محیط‌بان نمونه و برگزیده استان در آیین ملی گرامی‌داشت روز ملی محیط‌بان، با حضور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد قدردانی و تجلیل قرار گرفتند.

وی افزود: گشت‌های حفاظتی مستمر، مقابله با تخلف‌های زیست‌محیطی، کاهش تخریب و تصرف زیستگاه‌ها از سوی متخلفان، فعالیت‌های فرهنگی و ارائه آموزش‌های زیست‌محیطی به جوامع محلی و شکارچیان و نیز صیانت از مناطق زیر مدیریت، از شاخصه‌های عملکردی این دو محیط‌بان نمونه استان ایلام در طول یک سال گذشته بوده است.

این تجلیل در راستای قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش کشور انجام شده است.