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پنتاگون و کمیتههای تخصیص بودجه در کنگره آمریکا در حال بررسی تدوین بودجه دفاعی با رقمی کمتر از ۱.۱ تریلیون دلار هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه «العالم» به نقل از روزنامه «پولیتیکو» اعلام کرد بر اساس اطلاعات برخی منابع، «پنتاگون (مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا) و کمیتههای تخصیص بودجه در کنگره آمریکا در حال بررسی تدوین بودجه دفاعی با رقمی کمتر از ۱.۱ تریلیون دلار هستند.
این روزنامه آمریکایی به نقل از برخی مقامات نوشت: پنتاگون خود را برای کاهش ۴۰۰ میلیارد دلار از بودجه دفاعی که «دونالد ترامپ» درخواست کرده است، آماده میکند.
روزنامه «پولیتیکو» به نقل از برآوردهای پنتاگون افزود: هزینه جنگ با ایران دستکم ۴۷ میلیارد دلار است، کاهش بودجه ممکن است مانع خرید تسلیحات جدید و انعقاد توافق نامههای دفاعی پنتاگون شود.