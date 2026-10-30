به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه «العالم» به نقل از روزنامه «پولیتیکو» اعلام کرد بر اساس اطلاعات برخی منابع، «پنتاگون (مرکز و مقر فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا) و کمیته‌های تخصیص بودجه در کنگره آمریکا در حال بررسی تدوین بودجه دفاعی با رقمی کمتر از ۱.۱ تریلیون دلار هستند.

این روزنامه آمریکایی به نقل از برخی مقامات نوشت: پنتاگون خود را برای کاهش ۴۰۰ میلیارد دلار از بودجه دفاعی که «دونالد ترامپ» درخواست کرده است، آماده می‌کند.

روزنامه «پولیتیکو» به نقل از برآورد‌های پنتاگون افزود: هزینه جنگ با ایران دست‌کم ۴۷ میلیارد دلار است، کاهش بودجه ممکن است مانع خرید تسلیحات جدید و انعقاد توافق نامه‌های دفاعی پنتاگون شود.