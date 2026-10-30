مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی از ارائه یک‌هزار و ۶۸۶ خدمت درمانی، آموزشی و حمایتی به اهالی روستای چای‌کندی و مناطق همجوار شهرستان کلیبر در قالب طرح ملی «نذر خدمت ۹» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر جودی با اشاره به اجرای نهمین دوره طرح ملی «نذر خدمت» در روز‌های ششم و هفتم آبان‌ماه در روستای چای‌کندی از بخش مرکزی شهرستان کلیبر اظهار کرد: این طرح با مشارکت معاونت‌های مختلف جمعیت هلال‌احمر و با هدف ارتقای سلامت، حمایت از اقشار نیازمند و تقویت توانمندی‌های اجتماعی جوامع محلی اجرا شد.

وی با تشریح خدمات ارائه‌شده در بخش درمانی این طرح افزود: ۳۵۰ نفر از اهالی منطقه از خدمات پزشکی و سلامت بهره‌مند شدند و در مجموع ۹۵۰ خدمت درمانی در این برنامه ارائه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌ شرقی ادامه داد: ویزیت پزشکان عمومی و متخصصان قلب و عروق، آسم و آلرژی، دندان‌پزشکی پایه، چشم‌پزشکی و تأمین عینک برای دانش‌آموزان، خدمات مادر و کودک، پرستاری، سونوگرافی، تزریقات، تأمین داروی رایگان، مشاوره روان‌شناسی و تغذیه و خدمات توان‌بخشی و فیزیوتراپی از جمله خدمات ارائه‌شده در این بخش بود.

جودی با اشاره به فعالیت‌های آموزشی طرح نذر خدمت گفت: ۲۵۰ نفر از ساکنان روستای چای‌کندی و روستا‌های همجوار در آموزش‌های چهره‌به‌چهره شرکت کردند و از برنامه‌های آموزشی بهره‌مند شدند.

وی همچنین از توزیع اقلام حمایتی میان خانواده‌های نیازمند خبر داد و افزود: در بخش حمایتی این طرح، ۵۳ بسته معیشتی، ۶۰ بسته نوشت‌افزار، ۵۰ جایزه ویژه کودکان، ۱۰۰ ثوب انواع البسه و ۳۰ عدد مسواک و خمیردندان توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌ شرقی با اشاره به حضور تیم «سحر» یا سفیران حمایت‌های روانی در این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: ۱۹۳ کودک از فعالیت‌های فضای دوستدار کودک و بازی‌های ساختاریافته و هدفمند بهره‌مند شدند.

جودی افتتاح خانه هلال در روستای چای‌کندی را از دیگر اقدامات این طرح عنوان کرد و گفت: همچنین در قالب طرح «نیابت»، اعضای جمعیت هلال‌احمر با خانواده‌های معظم جانبازان دیدار کردند.

وی هدف از اجرای طرح ملی نذر خدمت را بهبود دسترسی ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات درمانی و حمایتی، افزایش آگاهی عمومی و تقویت آمادگی مردم برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری دانست.