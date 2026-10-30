به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، از هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال آذربایجان‌غربی، تیم شهرداری گوک‌تپه در ورزشگاه آزادی مهاباد میزبان تیم امیدآفرینان میاندوآب بود که در پایان نود دقیقه، با یک گل حریف خود را مغلوب کرد.

شهرداری گوک‌تپه با کسب این سه امتیاز، مجموع امتیازات خود را به ۳۳ رساند و در جایگاه سوم جدول رده‌بندی این رقابت‌ها قرار گرفت.

نماینده مهاباد جمعه هفته آینده، به مصاف تیم روناهی ارومیه خواهد رفت.