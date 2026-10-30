هم‌زمان با روز بسیج دانش‌آموزی، حلقه صالحین و نمایشگاه فرهنگی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهریز، محل برگزاری نماز جمعه این شهرستان برگزار شد.

برگزاری حلقه صالحین و نمایشگاه فرهنگی به مناسبت روز بسیج دانش‌آموزی در مهریز

برگزاری حلقه صالحین و نمایشگاه فرهنگی به مناسبت روز بسیج دانش‌آموزی در مهریز





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این برنامه با هدف ترویج فرهنگ بسیجی، تقویت باور‌های دینی و انقلابی و آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.



در قالب این برنامه، حلقه صالحین با حضور دانش‌آموزان تشکیل شد و موضوعات فرهنگی، تربیتی و اعتقادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



همچنین نمایشگاهی با محوریت معرفی فعالیت‌ها، دستاورد‌ها و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی بسیج دانش‌آموزی برپا شد.



این برنامه در راستای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، بصیرت‌افزایی و مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.