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همزمان با روز بسیج دانشآموزی، حلقه صالحین و نمایشگاه فرهنگی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) مهریز، محل برگزاری نماز جمعه این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این برنامه با هدف ترویج فرهنگ بسیجی، تقویت باورهای دینی و انقلابی و آشنایی بیشتر دانشآموزان با ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد.
در قالب این برنامه، حلقه صالحین با حضور دانشآموزان تشکیل شد و موضوعات فرهنگی، تربیتی و اعتقادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین نمایشگاهی با محوریت معرفی فعالیتها، دستاوردها و برنامههای فرهنگی و تربیتی بسیج دانشآموزی برپا شد.
این برنامه در راستای تقویت روحیه مسئولیتپذیری، بصیرتافزایی و مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.