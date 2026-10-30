دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان بابل در اجتماع شب گذشته ضمن بیعت با رهبر انقلاب، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نقش‌آفرینی در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان بابل در اجتماع شب گذشته مقابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی با اعلام بیعت و همبستگی با رهبر انقلاب، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نقش‌آفرینی در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور و تداوم مسیر انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این اجتماع در پی پیام رهبر انقلاب به جامعه دانشجویی کشور برگزار شد؛ پیامی که در آن بر نقش‌آفرینی جوانان، خودباوری، تقویت بنیه علمی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان در ساخت آینده ایران تأکید شده است.

دانشجویان شرکت‌کننده در این گردهمایی، با سر دادن شعارهایی، حمایت و همراهی خود را با رهبر انقلاب اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی کشور تأکید داشتند.

حاضران همچنین دانشگاه را یکی از کانون‌های اصلی پیشرفت کشور دانستند و بر این نکته تأکید کردند که مسئولیت جامعه دانشجویی تنها به فعالیت‌های علمی و پژوهشی محدود نمی‌شود، بلکه دانشجویان در قبال مسائل اجتماعی، فرهنگی و سرنوشت آینده کشور نیز مسئولیت دارند.

در این اجتماع، شماری از دانشجویان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما، دیدگاه‌های خود را درباره پیام رهبر انقلاب، وظایف نسل جوان و نقش دانشگاه در پیشرفت و سربلندی ایران بیان کردند.

دانشجویان بابل در پایان بر استمرار حضور آگاهانه در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و تلاش برای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.