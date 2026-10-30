معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی، دیپلماسی استانی را فرصتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان ایران و ترکیه دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، رسول مقابلی در آیین گرامیداشت روز ملی جمهوری ترکیه، با اشاره به ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی افزود: اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو ملت و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل و گردشگری، زمینه مناسبی برای تقویت روابط دوجانبه فراهم کرده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی شمس تبریزی در خوی، بر ضرورت معرفی و بهره‌گیری از این ظرفیت ارزشمند برای توسعه گردشگری فرهنگی و تقویت پیوند‌های تمدنی میان ملت‌ها تأکید کرد.

مقابلی برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری «اینوا» در ارومیه را فرصتی برای گسترش تعاملات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرده و افزود: توسعه دیپلماسی استانی و تقویت همکاری‌های مشترک می‌تواند به رونق اقتصادی، تحکیم روابط دوستانه و تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای کمک کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در پایان، ضمن تبریک روز ملی جمهوری ترکیه، ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور در سایه تعامل سازنده و همکاری‌های متقابل بیش از پیش گسترش یابد.