تیم های فوتبال ذوب آهن و استقلال خوزستان در فولادشهر به تساوی بدون گل رضایت دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و استقلال خوزستان در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد.

این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید و دو تیم نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند.

شاگردان محمد ربیعی و امیر خلیفه‌اصل با وجود تلاش برای طراحی حملات و رسیدن به دروازه حریف، موقعیت‌های خطرناک چندانی خلق نکردند.