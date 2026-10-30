مدیر آموزش و پرورش باخرز گفت: مدارس این شهرستان از فردا نهم آبان به علت فصل برداشت زعفران با یک ساعت تاخیر آغاز می‌شود.

به مدت ده روز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی حامد کاخکی افزود: این روند در شورای آموزش و پرورش شهرستان باخرز مصوب شده است و به مدت ۱۰ روز تا چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: شهرستان باخرز یکی از قطب‌های اشتغال‌زایی در حوزه برداشت زعفران به شمار می‌آید و این تصمیم هر ساله در راستای همراهی با خانواده‌های دانش‌آموزان گرفته می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش باخرز بیان کرد: مدارس به صورت قانونی از ساعت ۷:۳۰ صبح فعالیت خود را شروع می‌کنند که از فردا این ساعت به ۸:۳۰ تغییر پیدا می‌کند.