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فعالیت مدارس باخرز خراسان رضوی از نهم آبان با یک ساعت تاخیر
مدیر آموزش و پرورش باخرز گفت: مدارس این شهرستان از فردا نهم آبان به علت فصل برداشت زعفران با یک ساعت تاخیر آغاز میشود.
وی ادامه داد: شهرستان باخرز یکی از قطبهای اشتغالزایی در حوزه برداشت زعفران به شمار میآید و این تصمیم هر ساله در راستای همراهی با خانوادههای دانشآموزان گرفته میشود.
مدیر آموزش و پرورش باخرز بیان کرد: مدارس به صورت قانونی از ساعت ۷:۳۰ صبح فعالیت خود را شروع میکنند که از فردا این ساعت به ۸:۳۰ تغییر پیدا میکند.