برنامه‌های تبلیغاتی ترامپ و ونس در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، به دلیل ترس از استقبال کم پی در پی لغو می شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه سی ان بی سی ( CBNC) ، رئیس‌جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و معاون وی جی دی ونس ، در روز‌های پایانی تبلیغات، چندین برنامه انتخاباتی در سه ایالت را لغو کردند و این درحالیست که امکان دارد این انتخابات منجر به از دست رفتن کنترل مجلس نمایندگان و سنا از سوی جمهوری خواهان شود.

دونالد ترامپ ۲ برنامه تبلیغاتی در روز‌های شنبه و یکشنبه در کانزاس و آیووا را لغو کرد و در عوض، مجموعه‌ای از برنامه‌های مجازی برگزار می‌کند.

همچنین آساف سناتور آمریکایی گفت: تصور می‌کنم برنامه‌های تبلیغاتی ترامپ به این دلیل لغو شد تا آنها از خجالت کشیدن به دلیل صندلی‌های خالی و جمعیت کم در امان بمانند.

آرون روپار در حساب کاربری خود (آتروپار) در رسانه اجتماعی ایکس، بخشی از سخنان جان آساف، در مصاحبه با‌ام‌اس نَو، را بازنشر داده که در آن، این سناتور دموکرات آمریکایی در پاسخ به پرسشی درباره لغو برخی کارزار‌های انتخاباتی در ایالات آمریکا از سوی دونالد ترامپ، علت آن را تلاش برای روبه‌رو نشدن با تحقیر ناشی از صندلی‌های خالی و جمعیت اندک عنوان کرد.

به گفته بسیاری از سناتورهای آمریکایی، رئیس جمهور آمریکا، وقتی احساس می‌کند قدرت سیاسی‌اش را از دست می‌دهد، از کوره درمی‌رود و دست به کار‌هایی از این دست می‌زند، یا تلاش می‌کند تهدید کند یا در سیستم اخلال ایجاد کند، ترامپ به جای تجمع های انتخاباتی اش ،قرار است تجمعات تلفنی برگزار کند؛ از جمله یکی در ایالت به‌شدت جمهوری‌خواه لوئیزیانا، ایالتی که خودش آن را با اختلاف ۲۲ امتیاز برده بود.

در ادامه جان آساف، سناتور دموکرات و نامزد انتخابات میان‌دوره‌ای گفت: ترامپ، رئیس‌جمهوری ضعیف، شکست‌خورده و رسواست که احتمالا علت اینکه این تجمعات را لغو می‌کند، نه نگرانی برای نامزد‌هایی که حضورش به آنها صدمه می‌زند، بلکه... بیشتر برای این است که این نامزد‌های جمهوری‌خواه، اگر عقل در سر داشته باشند، نمی‌خواهند او به ایالت‌هایشان بیاید؛ بگذریم که رقیب من، یعنی آن نماینده‌ی متعصب کنگره، مایک کالینز، می‌خواهد ترامپ تا جایی که امکان دارد اینجا باشد، و ترامپ تنها در همین ۱۰ روز گذشته دو بار به اینجا آمده است.

بنابراین به تصور من، آنها این تجمعات را لغو می‌کنند تا صندلی‌های خالی و جمعیت اندک مایه تحقیرشان نشود.اما از سوی دیگر، باید انتظار این را داشته باشیم که تلاش کند از قدرت خود سوءاستفاده کند تا نتایجی را که او را در معرض خطر قرار می‌دهند، مورد حمله قرار دهد. بنابراین، در حال حاضر این مساله فضای کاخ سفید را به فضایی آکنده از استیصال تبدیل کرده و این آن چیزی است که به‌طور خاص، این رئیس‌جمهور را خطرناک می‌کند.