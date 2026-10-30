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تیم مس سونگون در هفته دهم لیگ برتر فوتسال در تبریز مقابل گیتی پسند با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این بازی که به الکلاسیکو فوتسال ایران معروف شده، ابتدا مس موفق شد ۲ گل از حریفش پیش بیفتد، اما در اواخر بازی شاگردان محمد کشاورز موفق شدند یک گل را جبران کنند اما شاگردان فرهاد فخیم تیر خلاص را به گیتیپسند زدند و در نهایت موفق شدند حریف خود را سه بر یک شکست دهند.
نتایج دیگر دیدارهای هفته دهم که روز گذشته برگزار شد به شرح زیر است:
گهر زمین سیرجان ۱۰ - پردیس شهید شیری قزوین صفر
دلسوختگان اهل بیت قم ۲ - دائم پناه مشهد ۲
شهرداری ساوه ۳ - پالایش نفت شازند ۳
نگین تندیس قرچک ۲ - پالایش نفت بندرعباس ۵
پالایش نفت اصفهان یک - فولاد زرند صفر
فولاد هرمزگان ۲ - سن ایچ ساوه ۲
با این نتایج تیم گهر زمین با ۲۶ امتیاز صدرنشین، پالایش نفت بندرعباس با ۲۳ امتیاز دوم و مس سونگون با ۲۱ امتیاز در رده سوم جای دارند.
گیتی پسند، مدافع عنوان قهرمانی با ۱۶ امتیاز در رده هفتم جای دارند.