

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این بازی که به ال‌کلاسیکو فوتسال ایران معروف شده، ابتدا مس موفق شد ۲ گل از حریفش پیش بیفتد، اما در اواخر بازی شاگردان محمد کشاورز موفق شدند یک گل را جبران کنند اما شاگردان فرهاد فخیم تیر خلاص را به گیتی‌پسند زدند و در نهایت موفق شدند حریف خود را سه بر یک شکست دهند.

نتایج دیگر دیدار‌های هفته دهم که روز گذشته برگزار شد به شرح زیر است:

گهر زمین سیرجان ۱۰ - پردیس شهید شیری قزوین صفر

دلسوختگان اهل بیت قم ۲ - دائم پناه مشهد ۲

شهرداری ساوه ۳ - پالایش نفت شازند ۳

نگین تندیس قرچک ۲ - پالایش نفت بندرعباس ۵

پالایش نفت اصفهان یک - فولاد زرند صفر

فولاد هرمزگان ۲ - سن ایچ ساوه ۲

با این نتایج تیم گهر زمین با ۲۶ امتیاز صدرنشین، پالایش نفت بندرعباس با ۲۳ امتیاز دوم و مس سونگون با ۲۱ امتیاز در رده سوم جای دارند.

گیتی پسند، مدافع عنوان قهرمانی با ۱۶ امتیاز در رده هفتم جای دارند.