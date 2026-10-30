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مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان یزد از برگزاری دوره توانمندسازی توانا ویژه جهادگران دانشجو با حضور ۸۰ نفر از فعالان این عرصه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عابدی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره آموزشی اظهار داشت: دوره توانا با هدف ارتقای سطح توانمندی، مهارتافزایی و افزایش بینش تخصصی دانشجویان جهادگر برگزار میشود تا این افراد با آمادگی و شناخت بیشتری در مناطق هدف، روستاها و مناطق محروم حضور پیدا کنند.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان یزد افزود: آشنایی با ظرفیتها، شناخت دقیق مسائل و نیازهای هر منطقه و کسب مهارتهای لازم برای ارائه راهکارهای مؤثر، از محورهای اصلی این دوره است.
عابدی تأکید کرد: تلاش میشود جهادگران دانشجو با بهرهگیری از آموزشهای ارائهشده، حضوری آگاهانه و اثربخش در مناطق محروم داشته باشند و با شناسایی صحیح مسائل و مشارکت در رفع مشکلات، نقش مؤثری در خدمترسانی به مردم و محرومیتزدایی ایفا کنند.