به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عابدی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره آموزشی اظهار داشت: دوره توانا با هدف ارتقای سطح توانمندی، مهارت‌افزایی و افزایش بینش تخصصی دانشجویان جهادگر برگزار می‌شود تا این افراد با آمادگی و شناخت بیشتری در مناطق هدف، روستا‌ها و مناطق محروم حضور پیدا کنند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان یزد افزود: آشنایی با ظرفیت‌ها، شناخت دقیق مسائل و نیاز‌های هر منطقه و کسب مهارت‌های لازم برای ارائه راهکار‌های مؤثر، از محور‌های اصلی این دوره است.

عابدی تأکید کرد: تلاش می‌شود جهادگران دانشجو با بهره‌گیری از آموزش‌های ارائه‌شده، حضوری آگاهانه و اثربخش در مناطق محروم داشته باشند و با شناسایی صحیح مسائل و مشارکت در رفع مشکلات، نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به مردم و محرومیت‌زدایی ایفا کنند.