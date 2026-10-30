زنجیره انسانی ۷ کیلومتری در شیراز از میدان الله تا بلوار مدرس، با هدف حمایت از مقاومت و نمایش وحدت ملی با حضور گسترده دانشجویان و مردم تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، زنجیره انسانی ۷ کیلومتری در شیراز از میدان الله تا بلوار مدرس، با هدف حمایت از مقاومت و نمایش وحدت ملی با حضور گسترده دانشجویان و مردم تشکیل شد.

مردم و دانشجویان شیراز با تشکیل زنجیره انسانی ۷ کیلومتری از میدان الله به سمت بلوار مدرس، بر حمایت از مقاومت و وحدت ملی تأکید کردند.

این تجمع که با هدف نمایش همبستگی ملی برگزار شد، با حضور گسترده گروه‌های مختلف و به‌ویژه دانشجویان دانشگاه شیراز همراه بود.