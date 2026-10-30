۱۸ اثر مستند راه یافته به بخش بین الملل نوزدهمین جشنواره بین المللی‌ فیلم مقاومت اعلام شدند.

اعلام اسامی آثار راه یافته به بخش بین الملل نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت

اعلام اسامی آثار راه یافته به بخش بین الملل نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت، آثار راه یافته به بخش مسابقه فیلم های بین الملل در این رویداد سینمایی اعلام شدند.

بر این اساس، آثار زیر ضمن حضور در بخش رقابتی، در ایام برگزاری جشنواره در پردیس سینمایی ملت روی پرده خواهند رفت.(نام کارگردان و کشور سازنده در ادامه عنوان هر اثر آمده است)

۱- نامم را بنویس/ آنیز اطلس/ اسپانیا

۲- اتاق سندی بل/ حسن العزاوی/ عراق

۳ـا گر امشب اینجا را بمباران کنند چه؟/ سمیر سریانی/ لبنان

۴ـ هند در محاصره/ ناجی سلامه/اردن

۵- امسال هالووینی نیست/ پاپا تاماسیوس/ یونان

۶- برای فاطمه عزیزم/ علی الهادی/ نازه لبنان

۷- سیب/ مهمت آکارو/ ترکیه

۸- ‌کرم ابریشم/ ویپین ونوگوپال/ هند

۹- باقی می ماند/ عیسی یونس/ لبنان

۱۰- ازدواج برای‌گذرنامه/ عبدالله الزیاد/ اردن

۱۱- رز صحرا/ اسامه بن حسینه/ الجزایر

۱۲- شفق زمان/ واینر مندز/ کاستاریکا

۱۳- گزارشگر غزه/فاتح شاداوغلو/ ترکیه/

۱۴- تلاش دریا/ نیوین شرابی/ مصر و مراکش

۱۵- پستخانه آسمان/عمر سایت/ ترکیه

۱۶- دست های ناامید/عمر صالح/ فلسطین



لازم به یادآوری است، نوزدهمین جشنواره بین المللی‌ فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان ۱۴۰۵ به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت برگزار می شود.