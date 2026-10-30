تشکیل مناطق هفتگانه حکمرانی فرمانداری تهران گامی مؤثر برای تقویت مدیریت میدانی
معاون سیاسی استاندار تهران، تشکیل مناطق هفتگانه حکمرانی فرمانداری تهران را گامی مؤثر در راستای تقویت مدیریت میدانی، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و پیگیری هدفمند مطالبات مردم دانست .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، حسین توکلیکجانی در نشست هماندیشی مدیران مناطق هفتگانه حکمرانی فرمانداری تهران که با حضور حسین خوشاقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران و معاونان فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در چند دهه گذشته، اقدامی برای ایجاد چنین ساختاری در فرمانداری تهران صورت نگرفته بود و اکنون تشکیل این مناطق در چارچوب رویکرد دولت چهاردهم برای تقویت حکمرانی محلی و تحقق عدالت در توزیع خدمات، با پیگیری و نقشآفرینی مؤثر محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، و اهتمام مجموعه مدیریتی استان و همراهی دولت، وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: این اقدام با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی، افزایش مشارکت شهروندان و بهبود رضایتمندی عمومی دنبال میشود. هدف اصلی از تشکیل مناطق هفتگانه، نزدیکتر شدن ساختار اجرایی دولت به شهروندان، افزایش حضور میدانی مدیران، تسهیل ارتباط مردم با مسئولان و تسریع در شناسایی و رفع مسائل مناطق مختلف پایتخت است.
معاون سیاسی استاندار تهران با اشاره به جایگاه سیاسی و اداری پایتخت، گستردگی جغرافیایی، تراکم و تنوع جمعیتی، مسائل اجتماعی و فرهنگی، مطالبات مردمی، موضوعات مرتبط با نظم عمومی و آرامش اجتماعی، مشکلات حملونقل و نابرابری در توزیع برخی امکانات و خدمات عمومی گفت: تهران به دلیل تنوع مسائل و تفاوت نیازهای مناطق مختلف، نیازمند مدیریتی متناسب با شرایط هر منطقه است و نمیتوان برای مسائل متنوع پایتخت، نسخهای واحد در نظر گرفت.
توکلیکجانی تأکید کرد: مدیران مناطق حکمرانی باید با رویکردی تعاملی، قانونمدار و مسئولانه، در چارچوب اختیارات فرمانداری، ارتباط مستمر و مؤثری با دستگاههای اجرایی و خدماترسان، شهرداریها و مجموعههای مسئول داشته باشند و از طریق تقسیم کار مشخص، برگزاری نشستهای مشترک و پیگیری مصوبات و اولویتهای هر منطقه، روند حل مسائل مردم را تسریع کنند.
وی تدوین شناسنامه جامع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی برای هر یک از مناطق را از اولویتهای این ساختار دانست و افزود: اطلاعات محلات، ظرفیتهای اجتماعی، نخبگان و معتمدان محلی و ویژگیها و چالشهای هر منطقه باید در قالب بانک اطلاعاتی منسجم گردآوری و مبنای برنامهریزی و تصمیمگیری قرار گیرد.
معاون سیاسی استاندار تهران همچنین بر ایجاد سازوکاری مشخص برای دریافت، ثبت، ارجاع و پیگیری مطالبات شهروندان تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات محلی، ارتباط مستمر با گروههای مرجع، استفاده از ظرفیت رسانههای محلی و بازدیدهای میدانی باید با هدف شناسایی مسائل، پیگیری درخواستهای مردم و حصول نتیجه استمرار یابد.
توکلیکجانی تدوین نظام مسائل هر یک از مناطق هفتگانه را از مأموریتهای مهم مدیران این مناطق برشمرد و افزود: شناسایی، احصا، اولویتبندی و مستندسازی مسائل و مطالبات هر منطقه، زمینه برنامهریزی هدفمند، تصمیمگیری مؤثر و پیگیری منسجم برای رفع مشکلات شهروندان را فراهم میکند.
گفتنی است مناطق هفتگانه حکمرانی فرمانداری تهران عبارتاند از: مرکز، غرب، شرق، شمالشرق، شمالغرب، جنوبغرب و جنوبشرق. احکام مدیران این مناطق نیز هفته گذشته از سوی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، صادر شد.