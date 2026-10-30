ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به جنوب لبنان، ضمن اجرای عملیات انفجار در شهرک «الطیری» در شهرستان بنت‌ جبیل و تخریب یک منزل در مسیر کفرشوبا، چندین منطقه در جنوب این کشور را گلوله‌باران کرد و نظامیان این رژیم منازل را در شهرک «القنطره» آتش زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز (جمعه) حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان را ادامه داده است.

بر اساس این گزارش ارتش رژیم اسرائیل بعد از ظهر امروز یک عملیات انفجار در شهرک «الطیری» واقع در شهرستان بنت‌جبیل در جنوب لبنان انجام داد.

همزمان با این عملیات، توپخانه ارتش رژیم اسرائیل «وادی الحجیر» در سمت شهرک «تولین» را با گلوله‌های توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی متری هدف قرار داد.

خبرگزاری ملی لبنان اضافه کرد که حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم اسرائیل همچنین اطراف شهرک «کفرشوبا» در منطقه «العرقوب»، حومه شهرک «حداثا» در شهرستان بنت جبیل و «وادی زبقین» در شهرستان صور را هدف قرار داد.

منطقه واقع میان دو شهرک «میفدون» و «زوطر الشرقیه» نیز هدف گلوله‌باران متناوب توپخانه ارتش رژیم اسرائیل قرار گرفت.

منابع لبنانی تاکنون گزارشی درباره تلفات احتمالی ناشی از این حملات منتشر نکرده‌اند.

آتش زدن منازل در القنطره

خبرگزاری ملی لبنان همچنین گزارش داد که نیرو‌های ارتش رژیم اسرائیل اقدام به آتش زدن منازل در شهرک «القنطره» در جنوب لبنان کردند.

براساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی همزمان با آتش زدن منازل، اقدام به عملیات گشت زنی در این منطقه کردند.

ارتش رژیم اسرائیل همچنین یک منزل مسکونی را در مسیر «کفرشوبا - تپه سدانة - شبعا» منفجر کرد.

خبرگزاری ملی لبنان افزود که این منزل متعلق به یکی از اهالی شهرک کفرشوبا بوده و در پی انفجار، ساختمان و محتویات آن منهدم شده است.