به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس از آغاز به‌کار قطار پنج‌ستاره در مسیر شیراز به مشهد مقدس خبر داد.

پارسیایی، معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس، با اشاره به اهمیت مسیر ریلی شیراز ـ مشهد در خدمت‌رسانی به زائران استان‌های فارس، بوشهر و خوزستان، اظهار داشت : ارتقای کیفیت سفر در مسیرهای گردشگری و زیارتی از اولویت‌های اصلی استان فارس است.