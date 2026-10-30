نخستین دوره مسابقات دونفره آزاد جایزه بزرگ تنیس با ویلچر جانبازان و توانیابان کشوری برگزار و نفرات برتر این رقابت‌ها مشخص و معرفی شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقات که به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و پارالمپیک با حضور ۸ بازیکن برتر ایران در مجموعه ورزشی کوثر تبریز برگزار شد، شرکت کنندگان تحت نظر کمیته تنیس با ویلچر فدراسیون تنیس ایران برای شناسایی بازیکنان برتر به میدان رفتند.

فدراسیون برای تیم‌های اول تا سوم جوایز نقدی به همراه هدایای ارزشمند در نظر گرفت که با حضور فرامرز زرین رئیس کمیته تنیس با ویلچر فدراسیون، به قهرمانان اهدا شد. در پایان این مسابقات که به مدیریت رضا کوجواری برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

تیم دونفره حسین ممی پور و محمد رضا یعقوبی بدون شکست به مقام قهرمانی رسید و تیم مهدی عموزاده و محمد حقیری و تیم اکبر قربانی و مهدی طیبی مقام‌های دوم و سوم را بدست آوردند.