به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دیدار تیم‌های مس سونگون ورزقان و گیتی پسند اصفهان از هفته دهم لیگ برتر فوتسال امروز جمعه از ساعت ۱۵ در سالن پر از تماشاگر شهید پورشریفی تبریز برگزار شد.

نیمه نخست این دیدار حساس با برتری یک بر صفر مس‌ها تمام شد و گل نخست این بازی را مجتبی پارسا پور در دقیقه هشت بازی برای میزبان به ثمر رساند.

با شروع نیمه دوم شاگردان محمد کشاورز حملات بیشتری را روی دروازه مس ترتیب دادند ولی موفق به گلزنی نشدند.

دقیقه ۲۳ بازی رضا ابراهیمی گل دوم مس سونگون را به دست آورد. در ادامه دقیقه ۳۸ بازی مسعود یوسف از تیم گیتی پسند توانست گل اول تیمش را به ثمر برساند و نتیجه را به ۲ بر یک تغییر بدهد.

در واپسین ثانیه‌های پایانی بازی مجتبی پارسا پور گل سوم مس رو به ثمر رساند تا این بازی حساس با نتیجه سه بر یک به سود میزبان خاتمه یابد.

مس سونگون با کسب ۲۱ امتیاز در رتبه سوم جدول رده‌بندی حضور دارد و گیتی‌پسند اصفهان نیز با ۱۶ امتیاز در جایگاه هفتم است.