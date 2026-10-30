قطار سریع‌السیر اصفهان–قم–تهران با وجود پیشرفت ۹۸ درصدی تونل و عبور از بخش مهمی از مسیر عمرانی، اکنون با ورود دستگاه قضایی امید‌ها برای گره‌گشایی از مشکلات و تسریع در تکمیل آن را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ ورود دستگاه قضایی به پیگیری پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان–قم–تهران، در شرایطی که بخش مهمی از عملیات عمرانی این طرح به پیشرفت قابل‌توجهی رسیده، بار دیگر ضرورت تعیین تکلیف موانع اجرایی و مالی یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ریلی کشور را برجسته کرده است؛ طرحی که با وجود پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی بخش اصفهان و تکمیل حدود ۹۸ درصدی تونل، همچنان تا مرحله بهره‌برداری فاصله دارد.

مهدی ارجمندی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، با اشاره به پیگیری‌های دستگاه قضایی درباره این طرح، بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و تسریع در اجرای آن تأکید کرد.

وی قطار سریع‌السیر اصفهان–قم–تهران را از طرح‌های مهم حمل‌ونقل کشور و بخشی از کریدور راهبردی ریلی شمال–جنوب دانست و گفت: اجرای این طرح می‌تواند با کاهش تصادفات جاده‌ای، ارتقای ایمنی سفر‌ها و بهبود جابه‌جایی مسافران، منافع عمومی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.

علیرضا صلواتی، مجری مجموع طرح‌های زیربنایی استان اصفهان نیز با قدردانی از پیگیری دستگاه قضایی، حل مسائل مردم، رسیدگی به اختلافات و جلوگیری از طولانی‌شدن روند دادرسی را از عوامل مؤثر در تسهیل اجرای پروژه‌های زیربنایی عنوان کرد.

وی با اشاره به رویکرد‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی اظهار داشت: پیگیری به‌موقع مشکلات و اختلافات مرتبط با پروژه‌ها می‌تواند از انباشته‌شدن موانع و تأخیر در اجرای طرح‌های عمرانی جلوگیری کند.

کاهش زمان سفر به دو ساعت

قطار سریع‌السیر اصفهان–قم–تهران با طول حدود ۴۱۰ کیلومتر، شامل ۱۶۵ کیلومتر مسیر تهران–قم و ۲۴۵ کیلومتر مسیر قم–اصفهان است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده، این قطار با سرعت طراحی‌شده ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت حرکت خواهد کرد و ظرفیت جابه‌جایی سالانه حدود ۱۶ میلیون مسافر را خواهد داشت.

با بهره‌برداری از این طرح، زمان سفر میان تهران و اصفهان به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ دقیقه کاهش می‌یابد؛ تغییری که می‌تواند جایگاه حمل‌ونقل ریلی را در جابه‌جایی مسافران میان دو مرکز مهم جمعیتی و اقتصادی کشور تقویت کند.

این طرح کلان علاوه بر کاهش زمان سفر، از منظر کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و تصادفات جاده‌ای، توسعه گردشگری و انتقال فناوری‌های پیشرفته ریلی نیز اهمیت دارد.

صلواتی با تأکید بر ابعاد فراتر از حمل‌ونقل این طرح، آن را بستری برای ورود فناوری‌های نوین، انتقال دانش فنی و ارتقای توان مهندسی داخلی دانست و توسعه آن را در مسیر خوداتکایی کشور در صنعت حمل‌ونقل پیشرفته مؤثر ارزیابی کرد.

ایده احداث قطار سریع‌السیر تهران–اصفهان چند دهه پیش مطرح شد و پس از دوره‌هایی از توقف و بازنگری، عملیات اجرایی آن در دولت دهم آغاز شد.