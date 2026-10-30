به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل بنیاد شهید و امورایثارگران استان گفت:شهربانو موسایی، مادر شهید مظفر کاهید باصیری، در روستای امام‌قیس از توابع بخش گندمان، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

خسروی افزود:شهید مظفر کاهید باصیری، فرزند مرحوم مشهدی حسینعلی، متولد دوم شهریورماه ۱۳۴۰، از عشایر غیور ایل باصیری بود که پس از سال‌ها تلاش در عرصه کشاورزی و فعالیت‌های ساختمانی، در سال ۱۳۶۱ به خدمت سربازی اعزام و به‌عنوان سرباز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران راهی جبهه‌های دفاع مقدس شد.

این شهید چهارم تیرماه ۱۳۶۲ در منطقه فکه در شمال غربی استان خوزستان، بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر شهید مظفر کاهید باصیری در گلزار شهدای روستای امام‌قیس، از توابع بخش گندمان شهرستان بروجن، آرام گرفته است.