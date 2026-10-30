مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی از آمادگی کامل نیروها، تجهیزات و اکیپ‌های راهداری این استان برای مقابله با بارش‌های احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به ماهیت پدیده ال‌نینو و بارش‌های احتمالی ناشی از آن گفت: ۶۲ اکیپ راهداری در قالب ۴۰۰ نیروی انسانی، ۳۵ راهدارخانه و ۳۷ مجتمع بین‌راهی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی افزود: همچنین ۲۸۰ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری اورهال شده و برای مقابله با شرایط جوی و بارش‌های احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو و طرح زمستانه آماده هستند؛ این اطمینان خاطر به مردم داده می‌شود که مجموعه راهداری مهیا است تا هیچ‌گونه خللی در خدمت‌رسانی به شهروندان ایجاد نشود.