رییس هیات مدیره بنیاد شمیم مهر استان اردبیل گفت: این بنیاد از بیماران سرطانی زیر ۱۸ سال و کودکان بی‌سرپرست حمایت می‌کند و از زمان تاسیس تاکنون ۱۴۳ بیمار با طی مراحل درمان با کمک‌های بنیاد بهبود یافته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جواد قرآن نویس اظهار کرد: بنیاد شمیم مهر استان اردبیل از سال ۱۳۸۲ تاسیس شده و تاکنون ۶۹۴ پرونده برای برخورداری از حمایت‌های این بنیاد در خصوص درمان کودکان سرطانی زیر ۱۸ سال تشکیل شده است.

وی افزود: از تعداد کل پرونده‌ها یا بیماران، ۱۰۳ مورد در حال طی مراحل درمان است، ۱۴۳ مورد به قطع درمان یا بهبود ختم شده، ۱۷۸ مورد فوت شده، ۱۶۲ مورد به صورت متفرقه و ۱۰ مورد به صورت موردی از خدمات و کمک‌های بنیاد شمیم مهر اردبیل برخوردار شده‌اند و ۹۸ پرونده مختومه شده است.

رییس هیات مدیره بنیاد شمیم مهر استان اردبیل حمایت و تامین مخارج دانش‌آموزان بی‌سرپرست تا پایان تحصیلات دانشگاهی را از دیگر خدمات و رسالت‌های بنیاد شمیم مهر استان اردبیل برشمرد و گفت: از زمان تاسیس بنیاد تا امروز ۶۸ دانش‌آموز با حمایت‌ها و پشتیبانی‌های بنیاد فارغ‌التحصیل شده‌اند.

قرآن نویس ادامه داد: ۲ نفر از فارغ‌التحصیلان پزشک هستند، یک نفر استاد دانشگاه است و بقیه در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی سرمایه اصلی بنیاد شمیم مهر اردبیل را اعتبار و اعتماد خیرین و دست‌های بخشنده نیکوکاران اعلام کرد و گفت: در نیمه نخست سال جاری ۳۲ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۳۵۵ هزار ریال کمک نقدی از سوی خیرین به بنیاد اهدا شده است.

رییس هیات مدیره بنیاد شمیم مهر استان اردبیل ارزش ریالی کمک‌های غیرنقدی نیکوکاران را نیز در نیمه نخست سال جاری هفت میلیارد و ۷۴۴ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۶۴ ریال اعلام کرد.

قرآن نویس افزود: خیرین با کمک‌های مالی و پشتیبانی بی‌دریغ از بیماران سرطانی و کودکان بی‌سرپرست، معجزه می‌آفرینند و کودکان سرطانی با همت و حمایت انسان‌های بزرگ، مسیر دشوار درمان را طی می‌کنند.