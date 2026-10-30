آزمون‌های ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای فعالان صنعت ساختمان با مشارکت داوطلبان در ۳۱ مرکز استان و ۷۴ حوزه امتحانی برگزار شد؛ وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۲۵ درصدی شمار متقاضیان و انتشار نتایج آزمون‌ها در دی و بهمن امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما، آزمون‌های ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی با حضور بیش از ۲۳۷ هزار داوطلب در سراسر کشور برگزار شد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در بازدید از روند برگزاری این آزمون‌ها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بر ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و افزایش شفافیت در فرآیند ارزیابی متقاضیان تاکید کرد.

وی با اشاره به رشد ۲۵ درصدی ثبت‌نام‌کنندگان گفت: این آزمون‌ها از مهم‌ترین رویدادهای ارزیابی تخصصی کشور به شمار می‌روند و نقش مهمی در ورود نیروهای متخصص به عرصه فعالیت حرفه‌ای دارند.

بر اساس آمار اعلام‌شده، ۲۳۴ هزار و ۸۵۴ نفر در آزمون‌های مهندسی، یک‌هزار و ۲۴۶ نفر در بخش کاردان‌های فنی و یک‌هزار و ۳۵ نفر در آزمون معماران تجربی نام‌نویسی کرده‌اند.

از مجموع داوطلبان، ۷۴ درصد مردان و ۲۶ درصد زنان هستند.

این آزمون‌ها در ۳۱ مرکز استان و ۱۹ شهرستان تابعه، در مجموع ۷۴ حوزه امتحانی برگزار شد.

ارزیابی متقاضیان رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات برقی و مکانیکی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک از جمله بخش‌های این دوره بود.

همچنین صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا و آزمون‌های تخصصی مرتبط با گودبرداری، سازه و پی، سازه‌های نگهبان و بهسازی نیز در برنامه ارزیابی قرار داشت.

آزمون‌های ورود به حرفه کاردان‌های فنی و تعیین صلاحیت معماران تجربی نیز هم‌زمان با سایر بخش‌ها برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی، پاسخگویی به ابهامات داوطلبان و نظارت بر فرآیند طراحی سؤالات را از محورهای مورد توجه این دوره عنوان کرد.



صادق همچنین بر ضرورت تداوم ارزیابی‌های تخصصی و برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های ادواری برای ارتقای توانمندی فعالان صنعت ساختمان تاکید کرد.

وی توسعه مدیریت جامع صنعت ساختمان، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توجه به چرخه عمر ساختمان را از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، نتایج نهایی آزمون‌های مهندسی و کاردان‌های فنی در دی‌ماه و نتایج آزمون رشته معماری در بهمن‌ماه اعلام خواهد شد.

هدف از برگزاری این ارزیابی‌ها، سنجش توان تخصصی متقاضیان و فراهم‌کردن زمینه فعالیت حرفه‌ای افراد واجد صلاحیت در صنعت ساختمان عنوان شده است.