اعزام دانش‌آموزان اصفهانی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب اردو‌های راهیان نور، امروز با اعزام دانش‌آموزان ناحیه ۵ آموزش و پرورش اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آیین افتتاحیه این اردوها، ۸ دستگاه اتوبوس حامل دانش‌آموزان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، با اشاره به همکاری آموزش و پرورش و سازمان بسیج دانش‌آموزی در برگزاری این اردوها، بر فراهم شدن زمینه حضور دانش‌آموزان از نواحی و مناطق مختلف استان تأکید کرد.

وی با اشاره به اختیاری بودن حضور دانش‌آموزان در این سفرها، آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و تاریخ دفاع مقدس را از اهداف برگزاری اردو‌های راهیان نور دانست.

حسین رجب‌پور، رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان نیز گفت: سهمیه استان اصفهان برای حضور در اردو‌های راهیان نور ۱۰ هزار دانش‌آموز است و روزانه ۳۰۰ دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار خبرگزاری صداوسیما

وی افزود: اعزام دانش‌آموزان دختر تا پنجم آذر ادامه دارد و از نهم آذر نیز اعزام پسران آغاز می‌شود که تا پایان آذر ادامه خواهد داشت.

دانش‌آموزان در این سفر چهارروزه، دو روز را در مسیر رفت‌وبرگشت و دو روز را در مناطق عملیاتی سپری می‌کنند.

بازدید از یادمان‌های شلمچه، اروندرود، طلائیه و موزه خرمشهر از برنامه‌های این اردوهاست. همچنین دانش‌آموزان در اروندرود با حضور در کشتی، ضمن گشت دریایی، در برنامه روایتگری دفاع مقدس شرکت می‌کنند.

اجرای برنامه‌های فرهنگی در اردوگاه و برگزاری نمایش نیز از دیگر بخش‌های این اردوهاست.