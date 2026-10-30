حمله پهپادی اوکراین به بزرگترین پالایشگاه نفت منطقه ولگا در روسیه، منجر به آتش‌سوزی گسترده‌ای در این پالایشگاه نفتی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، حمله پهپادی ارتش اوکراین به بزرگترین پالایشگاه نفت در منطقه ولگای روسیه، موجب آتش‌سوزی گسترده‌ای در این پالایشگاه نفتی شده است.

ارتش اوکراین با چندین فروند پهپاد انهدامی، پالایشگاه نفت «نووکویبیشفسک» در استان «سامارا» را هدف قرار داد که در پی این حادثه، آتش‌سوزی گسترده‌ای در بخش‌های مختلف پالایشگاه به وقوع پیوست.

آتش‌سوزی گسترده‌ای در این پالایشگاه همچنان در جریان است و نیرو‌های امدادی و آتش‌نشان سرگرم کمک به مجروحان و اطفاء حریق هستند.

این پالایشگاه یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفت در منطقه ولگا به‌شمار می‌رود و ظرفیت پالایش سالانه آن حدود ۸ تا ۹ میلیون تن نفت خام برآورد می‌شود.

این پالایشگاه انواع سوخت مورد نیاز وسایل حمل‌ونقل از جمله خودروها، هواپیماها، قطار‌ها و شناور‌ها را تولید می‌کند. همچنین از دیگر محصولات آن می‌توان به مواد اولیه تولید روغن‌های روان‌کننده، قیر، کک و محصولات پتروشیمی اشاره کرد.