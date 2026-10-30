فرماندهان کل و هوافضای سپاه پاسداران با ارسال پیام‌های جداگانه، از تلاش جهادگران در اردوی درمانی استان فارس که با هدف خدمت‌رسانی به مناطق محروم و آسیب‌دیده از تهدیدات انجام شد، قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرماندهان کل و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارسال پیام‌های جداگانه، از تلاش جهادگران در اردوی درمانی استان فارس که با هدف خدمت‌رسانی به مناطق محروم و آسیب‌دیده از تهدیدات انجام شد، قدردانی کردند.

این فرماندهان، فعالیت‌های این گروه پزشکی را امتداد مسیر رزمندگان در جبهه‌های ضد استکباری دانستند.

ارزش خدمت به خلق در مسیر انقلاب

سردار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام خود با اشاره به جایگاه والای خدمت به مردم، این اقدامات را میثاق میان جهادگران و مسیر انقلاب دانست.

وی تاکید کرد که خدمت‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده از تهدیدات دشمن، نشان از همبستگی نیرو‌های مسلح با مردم دارد و این حرکت، تداوم راه رزمندگان در جبهه‌های دفاعی است.

برکت خدمت در مسیر بعثت

فرمانده کل سپاه پاسداران با یادآوری دستاورد‌های جریان بعثت در تحول اجتماعی، خاطرنشان کرد که تلاش‌های خالصانه جهادگران در قرارگاه‌های مردمیاری، از دستاورد‌های بزرگ این مسیر است.

وی برای تمامی دست‌اندرکاران این طرح، توفیق روزافزون خواست.

تکیه بر همت جهادگران برای کاهش درد‌های مردم

سردار سید مجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پیام خود، به اهمیت خدمت‌رسانی در شرایط حساس اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه شأن انسان‌ها در میزان تلاش آنها برای خدمت به خلق است، از همت کادر درمان در کاهش آلام مردم در مناطق کم‌برخوردار قدردانی کرد.

جزئیات اردوی جهادی درمانی خدمت فاطمی

این رزمایش با مشارکت حدود ۶۵۰ نفر از پزشکان و کادر درمان، در ۱۰ نقطه شهر شیراز و هشت نقطه دیگر استان فارس و با هدف ارائه خدمات رایگان پزشکی و دندان‌پزشکی به خانواده‌های کم‌برخوردار و مناطق آسیب‌دیده برگزار شد.