به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمد نعمتی اظهار کرد: در پی اعلام چندین مورد سرقت خودرو از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۹ باغ معروف با انجام اقدامات پلیسی، هویت سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتهای غافلگیرانه چهار متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب بیش از ۲۰ فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو در شهرستان گفت: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای رسیدگی به اتهامات به مرجع قضائی معرفی شدند.

نعمتی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌ها و هشدار‌های پلیسی، در صورت مشاهده افراد ناشناس یا تردد‌های مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.