پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی تبریز گفت: چهار سارق حرفهای با بیش از ۲۰ فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو در این شهرستان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمد نعمتی اظهار کرد: در پی اعلام چندین مورد سرقت خودرو از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۲۹ باغ معروف با انجام اقدامات پلیسی، هویت سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتهای غافلگیرانه چهار متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب بیش از ۲۰ فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو در شهرستان گفت: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای رسیدگی به اتهامات به مرجع قضائی معرفی شدند.
نعمتی از شهروندان خواست با رعایت توصیهها و هشدارهای پلیسی، در صورت مشاهده افراد ناشناس یا ترددهای مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.