به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، جمعه بازار مهاباد یکی از بازار‌های هفتگی است که با تنوع کالا و قیمت‌های مناسب، رونق خود را حفظ کرده است.

بازاری که با وجود برخی کمبود‌های زیرساختی، هر هفته با استقبال خریداران و حضور فروشندگان، حال‌وهوایی پرجنب‌وجوش دارد و انصاف فروشندگان و توجه به قدرت خرید مردم هم نقش مهمی در در جلب اعتماد مشتریان ایفا می‌کند.

مطالبه مشترک خریداران و فروشندگان این بازار، اختصاص مکانی مناسب‌تر و مجهزتر از سوی شهرداری بود تا با چهره‌ای نونوار و در شأن مردم مهاباد به فعالیت خود ادامه دهد.

حالا در روز‌های اخیر شهرداری مهاباد عملیات تسطیح محوطه جمعه بازار را آغاز کرده تا گامی مثبت در آغاز مسیر ساماندهی بازار باشد.

رونق جمعه¬ بازار مهاباد به استقبال مردم گره خورده و ساماندهی آن هنوز به امکانات و زیرساخت‌های بیشتری نیاز دارد.

انتظاری که اگر برآورده شود، جمعه بازار به فضایی شایسته برای کسب و کار و رونق تجارت محلی تبدیل می‌شود.