به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم‌های قهرمان رده‌های سنی مختلف مسابقات فوتسال جام کلیجانرستاق ساری معرفی شدند.

بر اساس اعلام هیات فوتبال بخش کلیجانرستاق ساری؛ این مسابقات از چند ماه قبل با حضور روستا‌های بخش در سالن‌های مختلف شهر ساری برگزار شد که در پایان تیم‌های مختلف برتر هر رده سنی معرفی شدند.

دیدار‌های فینال رده‌های سنی مختلف، دیشب با حضور علاقمندان به فوتسال در سالن ورزشی صنایع چوب و کاغذ مازندران در ساری برگزار شد که در بخش رده‌های سنی نونهالان ۹۰ تا ۹۳ و ۹۱ به بالا تیم آبکسر قهرمان شد؛ در بخش نوجوانان تیم امره بر سکوی قهرمانی ایستاد و در بخش پیشکسوتان تیم اجارستاق بر سکوی نخست قرار گرفت.

در رده سنی آزاد که با شرکت ۲۴ تیم برگزار شد پس از مسابقات دور مقدماتی و حذفی، تیم‌های مرحوم طاهری افراچال و ققنوس گِلورد به دیدار فینال راه بافتند که این بازی در وقت قانونی ۱ بر ۱ مساوی شد و در ضربات پنالتی تیم مرحوم طاهری افراچال ۴ بر ۲ به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد.

اسامی تیم مرحوم طاهری افراچال: فرشاد، فرزاد، احسان و علی طاهری، قاسم و امیررضا عالی پور، ابوالفضل اصغری، امیرحسین انیران، پارسا موسوی، عرشیا و امیرعلی عالیشاه و محمدرضا ولی پور.

سرمربی: ضربعلی طاهری / سرپرست: حسین نبی زاده

مراسم پایانی و اهدا جام به تیم‌های قهرمان، با حضور دکتر بابایی کارنامی نماینئده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان شهرستان و بخش برگزار شد.