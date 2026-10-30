مردم استان مرکزی، سرزمین آفتاب، با حضور پرشور در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر‌های استان، حمایت خود را از جبهه مقاومت و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و بر ایستادگی و وحدت در دفاع از ایران اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم شهر‌های مختلف استان با حضور گسترده و پرشور خود، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعار‌های انقلابی، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از جبهه مقاومت تأکید کردند.

اقشار مختلف مردم از زن و مرد، جوان و نوجوان و خانواده‌ها، با حضور در میادین و معابر اصلی شهرها، وحدت و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند و بر دفاع از عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی تأکید کردند.

این حضور مردمی در شهر‌های استان مرکزی، جلوه‌ای از همدلی و انسجام مردم سرزمین آفتاب در حمایت از ایران اسلامی، جبهه مقاومت و رهبر معظم انقلاب بود.