به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ روح‌الله مهری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان به همراه گروهی متشکل از دانشگاه علوم پزشکی گلستان، فرمانداری آق قلا، اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط در محل حاضر و ضمن بازدید از کارخانه و واحد خبازی تصمیمات لازم را اتخاذ کردند.

بررسی نان و کیفیت آن در نانوایی های روستای دوگونجی آق قلا انجام شد.