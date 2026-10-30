با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان کرمانشاه، پیش‌بینی شده است بارش‌ها طی هفته پیش‌رو نیز ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، هوای استان تا اواسط هفته آینده، قسمتی تا نیمه ابری در بعضی ساعات با وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط همراه با رگبار باران و گاهی رعدوبرق پیش بینی می شود.

طبق این گزارش احتمال بارش در روزهای یکشنبه و دوشنبه بیشتر است.

همچنین متوسط دمای هوا امروز و فردا در اغلب نقاط استان تغییرات چندانی نخواهد داشت اما در روزهای یکشنبه و دوشنبه به طور نسبی کاهش می یابد.