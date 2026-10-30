به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، آیت‌الله صفایی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بوشهر با اشاره به پیام‌ها و بیانات اخیر مقام معظم رهبری در تجلیل از نخبگان و ورزشکاران و پاسخ به نامه‌های دانشجویان گفت: ثروت واقعی کشور منابع انسانی و جوانان نخبه، مؤمن و افتخارآفرین هستند جوانان باید خود را به سلاح علم، ایمان، تهذیب نفس، انس با خدا و معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) مجهز کنند تا با کار و ابتکار مضاعف، بر عزت و اقتدار میهن بیفزایند.

وی با تأکید بر اینکه ایران قوی بر مدار علم، فناوری و خوداتکایی حرکت می‌کند، افزود: فرمایش مولای متقیان که «العِلمُ سُلطان» است، باید راهنمای اصلی برنامه‌ریزی‌ها، طراحی‌ها و تخصیص اعتبارات مسئولان باشد دشمن توان دیدن ایرانی مستقل و مقتدر را ندارد، دست به ترور نخبگان می‌زند؛ اما حرکت پرشتاب علمی، تمرکز بر علوم پایه و انسانی و کشف حقایق نویدبخش پیروزی قطعی ماست و باید به استعداد‌های جوان میدان عمل داد.

خطیب جمعه بوشهر با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز)، جامعه دانش‌آموزی را ظرفیت بی‌بدیل انقلاب خواند و تصریح کرد: آموزش‌وپرورش نقشی بی‌بدیل در رقم زدن آینده ایران دارد و بسیج دانش‌آموزی در تقویت و ارتقای روحیه انقلابی، معرفتی و علمی نسل نوجوان جایگاهی ممتاز و محوری ایفا می‌کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از خطبه‌ها با انتقاد شدید از مواضع و همراهی برخی کشور‌های عربی منطقه با آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد: امنیت خلیج فارس و کشور‌های اسلامی تنها توسط خود ملت‌ها و دولت‌های منطقه قابل تأمین است و دخالت بیگانگان حاصلی جز ناامنی ندارد.

وی با اشاره به طرح مجدد ادعا‌های پوچ و واهی درباره جزایر سه‌گانه و همیشه ایرانی خلیج فارس گفت: این ادعا‌ها سال‌هاست طبق اسناد محکم تاریخی و احکام بین‌المللی باطل شده و پیش کشیدن دوباره آنها نشان از ضعف و استیصال است سران این کشور‌ها چگونه به خود اجازه می‌دهند با جنایتکارترین رژیم تاریخ که کودکان و مردم بی‌دفاع غزه و لبنان را به خاک و خون کشیده علیه ایران اسلامی هم‌پیمان شوند سرسپردگی به آمریکا و تکیه بر طناب پوسیده رژیم صهیونیستی، سقوط به چاهی بی‌بازگشت است و بی‌تردید نصرت از آن جبهه حق و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، حضور مردم در صحنه‌ها و تجمعات میدانی را حائز دو پیام اساسی دانست و اظهار داشت: حضور مستمر مردم در میدان، در بعد داخلی پیامی روشن به نیرو‌های مسلح و ارکان نظام مبنی بر ایستادگی و وفاداری ملت است؛ و در بعد بین‌المللی نیز سیلی محکمی به دشمنان است تا بدانند با اهرم‌های فشار اقتصادی، سیاسی و تهدید هرگز نمی‌توانند پیوند ملت با انقلاب و رهبری را تضعیف کنند. ما تا پای جان و صدور فرمان ولی امر، پای کار انقلاب ایستاده‌ایم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به فشار‌های معیشتی موجود بر گرده اقشار کم‌درآمد، راهکار‌های عملی مدیریت بازار را برشمرد و بیان کرد: مسئولان باید با گسترش بازارچه‌های عرضه مستقیم و ارزان‌قیمت کالابا ظرفیت بسیج و همکاری شهرداری‌هادست دلالان را کوتاه کنند. همچنین مراکز نیکوکاری و نهاد‌های حمایتی طرح‌های مواسات را با دقت و سرعت پیش ببرند.

وی در همین راستا تأکید کرد: از دستگاه قضایی نیز انتظار می‌رود در کنار حمایت از تولید، برخوردی قاطع، بازدارنده و بدون مماشات با مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی داشته باشد تا آرامش به معیشت مردم بازگردد.

آیت‌الله صفایی بوشهری، فرهنگ را زیربنای هویت ملی دانست و با ابراز نگرانی مردم از تحرکات دشمن در ترویج برهنگی و ناهنجاری‌ها خاطرنشان کرد: هجمه سازمان‌یافته دشمن علیه ارزش‌های اخلاقی و حیا، تلاشی برای به بحران کشاندن سلامت روانی و فرهنگی جامعه است. مسئولان ذی‌ربط باید فراتر از سخن، تدابیر قانونی و میدانی لازم را برای مدیریت و خنثی‌سازی این تهاجم شوم به کار گیرند و مطالبه به‌حق مردم در پاسداری از حریم عفاف و ارزش‌ها را محقق سازند.