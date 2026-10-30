سرقت ابزار کارگران و پیشه وران در انگلیس در حال اوج گیری است و اعلام شد به هر بیست دقیقه رسیده است که هزاران پوند (واحد پول انگلیس) خسارت به صاحبان مشاغل و مالباختگان تحمیل می‌کند و سبب نا امنی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، سرقت ابزار کارگران و پیشه وران در انگلیس در حال اوج گیری است و اعلام شد به هر بیست دقیقه رسیده است که هزاران پوند خسارت به صاحبان مشاغل و مالباختگان تحمیل می‌کند.

همزمان با افزایش انواع جرایم در انگلیس اعلام شد سرقت ابزار کارگران و پیشه وران از جمله از خودروهایشان رو به فزونی است و سال هاست انتقاد آنان را از نبود امنیت در پی داشته است.

پلیس لینکلن شایر انگلیس در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد: شبکه‌ای را که به صورت سازمان یافته موجی از سرقت ابزار آلات را شکل داده بودند شناسایی و با یورش پلیس به مکانشان دستگیر شدند.

گزارش پلیس انگلیس همچنین نشان می‌دهد پارسال بیش از ۲۶ هزار فقره سرقت ابزار در ادارات پلیس ثبت شده است که به گفته تحلیل گران با توجه به اینکه اغلب سرقت‌ها گزارش نمی‌شود این تنها نوک کوه یخ سرقت ابزار الات کارگران در این کشور است.

شماری از کارگران با انتقاد از نبود امنیت لازم در این کشور و آنچه بی تفاوتی پلیس درباره گزارش‌های سرقت عنوان می‌کنند؛ می‌گویند پیش‌تر ابزار آلات کار خود را در خودرو‌های ون نگهداری می‌کردند، اما هنگامیکه بار‌ها به آن‌ها دستبرد زدند و ابزار الات گران قیمتشان را به سرقت بردند یا ناچارند هر روز آنها را به خانه ببرند یا خودروی خود را با هزینه‌های زیاد به توقف گاه‌های با هزینه‌های زیاد ببرند که بخشی از درآمد‌های آنان را می‌بلعد.

افزایش نارضایتی‌ها از نبود امنیت و انتقاد‌ها در این باره کار را به مجلس انگلیس نیز کشانده است و آماندا مارتین، نماینده حزب حاکم کارگر در مجلس انگلیس در پیگیری شکایات مردمی گفته باند‌های تبهکار و افراد فرصت طلب عامل این جرایم‌اند. او از دولت خواسته است تا برای کمک به حل این معضل، اقدامات بیشتری انجام دهد.

وزارت کشور انگلیس نیز در واکنش به انتقاد‌ها اعلام کرد که برای مقابله با سرقت ابزار و پیشگیری از آن، با پلیس همکاری می‌کند تا از کارگران و پیشه‌وران زحمتکش محافظت کند. این اقدامات شامل تقویت حضور پلیس در محله‌ها، سرمایه‌گذاری در نیروی پلیس، و همکاری با صنایع و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای مقابله با فروش کالا‌های مسروقه است.

لولزیم پیتری، مالک یک شرکت تاسیساتی می‌گوید در طول یک سال، شش بار از محل کار او ابزار دزدیده و خسارات زیادی متحمل شد.

به گفته مالباختگان سارقان آن قدر جسور شده‌اند که خودرو‌های ونی را که احساس می‌کنند حاوی ابزار آلات است در توقف‌های پشت چراغ قرمز چهار راه‌ها و یا در توقف گاه‌های کوتاه مدت با مهارت در آنها را باز و ابزار آلات درون آن را که وسایل معاش آنهاست سرقت می‌کنند.

رسانه‌ها در انگلیس در بیان نمونه‌ای از جسارت سارقان نوشتند در یکی از این موارد، سارقان به یک ون پارک‌شده دستبرد زدند، در حالی که دو نفر از کارکنان داخل خودرو نشسته و مشغول صرف ناهار بودند.

پیتر مال باخته ابزار می‌گوید: سارقان حتی ماسک به صورت نداشتند؛ آنها دیلم‌هایی در دست داشتند و به ما گفتند که تلاش برای متوقف کردن آنها بی‌فایده است و موجب آسیب به خود آنان می‌شود.

او می‌افزاید علاوه بر بیکار شدن در زمان سرقت ابزار‌های کار، جایگزین کردن ابزار‌های سرقت شده حدود هفت هزار پوند برای آنان هزینه دارد که جبران آن ماه‌ها طول می‌کشد.

شماری از مال باختگان می‌گویند : هنگامیکه متوجه سرقت شدند و تلاش کردند جلوی آن را بگیرند با دیلم و ابزار الات برنده تهدید شدند، به گفته آنان شرایط آنقدر نگران کننده است که دچار صدمات شدید روحی شده‌اند و به فکر مهاجرت از این کشور و ترک انگلیس‌اند، چون احساس امنیت از آنان سلب شده است و با اینکه این ماجرا سال هاست در حال فزونی است، مسئولان گویی متوجه این ماجرا نیستند.

افزایش سرقت از خودرو‌های ون دارای ابزار الات موجب شده است بیمه‌ها هزینه بیمه‌های خود را به طور چشمگیری افزایش دهند که خود خساراتی مضاعف برای کارگران است ضمن اینکه باید هزینه‌های هنگفتی برای افزایش امنتیت خودرو‌های حاوی ابزار آلات کنند.

رسانه دولتی انگلیس در این باره نوشته تصاویری از دوربین‌های مداربسته مشاهده کرده است که نشان می‌دهد سارقان در حین ارتکاب جرم، رو به دوربین‌ها حرکات توهین‌آمیز انجام می‌دهند.

سرقت ابزار از کارگاه‌ها نیز موجب شده است آنان به شرکت‌های خصوصی نگهبانی مراجعه و علاوه بر تجهیز کارگاه به دوربین مداربسته و کنترل از راه دور و در‌های با ایمنی بالا و قفل‌های گران قیمت از سگ‌های نگهبان استفاده کنند تا بلکه از سرقت از درامان باشند.