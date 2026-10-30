مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اردبیل با اشاره به فعالیت ۴۴ هزار بافنده در استان، از تولید نزدیک به ۱۰۲ هزار مترمربع فرش در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، رامین صادقی روز جمعه اظهار کرد: اردبیل یکی از قطب‌های تولید فرش دستباف کشور است و تعداد کل بافندگان فعال این استان به ۴۴ هزار نفر می‌رسد.

وی با اشاره به وجود ۲۴ کارگاه غیرمتمرکز با مدیریت متمرکز و صدور یک هزار و ۶۱۱ فقره مجوز مشاغل خانگی افزود: میزان تسهیلات اعطایی ۴۲۰ میلیارد ریال و تعداد اشتغال ایجاد شده در این بخش در یک سال گذشته ۲۵۱ مورد بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به برقراری دوباره بیمه قالی‌بافی ۲۸ نفر در یک سال گذشته اشاره و بیان کرد: بافندگان استان در یک سال گذشته در مجموع نزدیک به ۱۰۲ هزار مترمربع فرش تولید کردند.

صادقی یادآور شد: ریزه‌ماهی میراشرف، ریزه‌ماهی پیرمادر، نقشه شیخ ممد، گل افشان، کله قوچ، شمسیر، تک گل، سوماق نقشه، ابنای تاریخی، قیچی نقشه و ستاره نقشه از جمله طرح‌های فرش دستباف استان اردبیل هستند که به ثبت جهانی رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه بانوان ۷۰ درصد فعالان صنعت فرش استان اردبیل را تشکیل می‌دهند، اضافه کرد: فرش دستباف دارای ارزش اقتصادی بالا بوده و اشتغال در این صنعت درآمد خوبی دارد و حمایت از صنعت فرش به منظور پاسداشت این هنر اصیل ایرانی و ایجاد اشتغال پایدار در استان به جد دنبال می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به پیشرفت‌های به‌دست آمده در سایر بخش‌های تولید و صنعت نیز اشاره و اظهار کرد: با تمرکز بر اجرای برنامه‌های حمایتی و اهتمام ویژه در راستای برطرف کردن موانع تولید، موفق شده‌ایم فضای کسب و کار را برای واحد‌های صنعتی استان اردبیل تسهیل کنیم و روند بهره‌وری تولید را ارتقا دهیم.

کارشناسان امر معتقدند صنعت فرش دستباف اردبیل به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و فرهنگی این استان با وجود برخورداری از پیشینه ارزشمند و نیروی انسانی ماهر، برای دستیابی به جایگاه شایسته خود در بازار‌های داخلی و خارجی به حمایت هدفمند، تقویت بازاریابی و رفع موانع تولید و صادرات نیاز دارد.