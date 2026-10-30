به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، ماموستا هاشم‌آبادی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی افزود: باید با حضور گسترده و آگاهانه در راهپیمایی این روز، بار دیگر انزجار خود را از استکبار و رژیم صهیونیستی اعلام کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت حضور فعال دانش‌آموزان در صحنه بسیج اظهار داشت: دانش‌آموزان باید با حضور مؤثر در صحنه‌های مختلف، در مقابل استکبار و جنایات رژیم صهیونیستی ایستاده و نقش خود را در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی به خوبی ایفا کنند.

امام جمعه پیرانشهر در پایان خاطرنشان کرد: در صورت هرگونه مشکل و گرفتاری، امید به خدا، صبر و استقامت و دعا به درگاه خداوند را فراموش نکنیم و همواره با یاد خدا آرامش قلبی خود را حفظ کنیم.