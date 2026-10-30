

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه بازی‌های تیم ملی والیبال ساحلی جوانان ایران برنامه مشخص شد.

تیم والیبال ساحلی جوانان ایران پس از ورود به داکار پایتخت سنگال یک نوبت تمرین برگزار کرد.

نخستین گروه از ورزشکاران کاروان ایران برای حضور در چهارمین دوره المپیک جوانان وارد داکار، پایتخت سنگال شدند که شامل ورزشکاران رشته‌های فوتسال، والیبال ساحلی، شنا، جودو، ووشو، بدمینتون و تنیس روی میز بود و مورد استقبال حسن عسگری سفیر ایران در سنگال و حمید عزیزی سرپرست کاروان ایران در چهارمین دوره المپیک جوانان قرار گرفتند.

بازی‌های المپیک رده سنی جوانان از ۹ تا ۲۲ آبان ماه آغاز می‌شود که تیم ملی والیبال ساحلی جوانان ایران در گروه دوم این مسابقات به مصاف اتریش، کنگو و جزیره کایمن می‌رود.

بر اساس برنامه اعلام شده ملی پوشان اعزامی (امین وکیلی و امیررضا جمشیدی) روز ساعت ۹:۲۰ دقیقه شنبه نهم با آبان با کنگو و ساعت ۱۴:۲۰ دقیقه به مصاف جزیره کایمن می‌روند.

شاگردان صابر هوشمند ساعت ۱۱:۵۰ دقیقه روز یکشنبه دهم آبان به مصاف اتریش می‌رود.

بسکتبال سه نفره، تیراندازی با کمان، ووشو، تکواندو، تنیس روی میز، شنا، ورزش‌های سه گانه، اسکیت برد، قایقرانی بادبانی، راگبی هفت نفره، روئینگ ساحلی، جودو، فوتسال، شمشیربازی، سوارکاری، دوچرخه سواری، بوکس، کشتی ساحلی، والیبال ساحلی، هندبال ساحلی، بیس بال، بدمینتون، دوومیدانی و … از جمله رشته‌های ورزشی بازی‌های المپیک جوانان سنگال ۲۰۲۶ است.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران به منظور حضور در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶، شامگاه پنجشنبه وارد داکار پایتخت سنگال شد و مورد استقبال مقامات رسمی این کشور و مسوولان ایرانی قرار گرفت.